السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية تنظم عددا من لقاءات نقل الخبرة لدارسيها

أكاديمية ناصر العسكرية
أكاديمية ناصر العسكرية

نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا عدد من لقاءات نقل الخبرة لدارسى الأكاديمية ، والتى تأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة المعرفة والوعى والإدراك الصحيح لدارسى الأكاديمية بكل ما يدور حولهم من قضايا وموضوعات .

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وشملت اللقاءات محاضرة للدكتور محمد معيط وزير المالية استعرض خلالها جهود الوزارة فى مختلف القطاعات بما يحقق الأثر الإيجابى على المنظومة المالية المصرية، كذلك ما تنفذه الوزارة من إجراءات لتفادى الآثار السلبية لمختلف معوقات عملية التنمية الإقتصادية فى ظل التحديات العالمية.

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كما استضافت الأكاديمية الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية الذى إستعرض الطفرات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها القوات البحرية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية بما يدعم قدرتها على حماية الأمن البحرى وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة المصرية.

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وألقى اللواء أح / عبد الناصر يوسف رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة محاضرة عن طبيعة عمل الهيئة والإدارات التابعه لها وما شهدته من تطوير أنظمة العمل داخلها بما يواكب عملية التطوير والتحديث المستمر التى تتبعها القوات المسلحة.

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وتهدف هذه اللقاءات لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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