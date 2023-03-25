السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم معرضًا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

جانب من المعرض
جانب من المعرض

افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، ويستمر حتى 30 مارس بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، ويأتي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

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ويضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

وتحرص الجمعية على تنظيم مثل هذه المعارض بشكل دوري لتقديم أعمال أعضائها من المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية والمشاركة في تسويقها، ضمن الأنشطة التي تنفذها لاكتشاف وتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة وتوفير الأدوات والخامات اللازمة لهم فضلاً عن أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية والخدمية المقدمة لأعضاء الجمعية.

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حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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