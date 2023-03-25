السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ صاحبة الصوت الذهبى فى الابتهالات الدينية

ندى أحمد
ندى أحمد

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صاحبة الصوت الذهبي في الابتهالات ندى أحمد عبدالله الطنطاوي، الطالبة بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، التي فازت في مسابقة الصوت الذهبي في الابتهالات الدينية التي أجرتها وزارة الأوقاف، وأعلنت عن فوزها، كما أعلن عن فوزها الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تميز ندى بصوت متميز في التلاوة والإنشاد والابتهالات منذ طفولتها، ولحرصها على حفظ كتاب الله، والانشاد، كافأها الله بفوزها بالصوت الذهبي في مسابقة وزارة الأوقاف، موجها الشكر لأسرتها التي دعمتها، اضافة لشيخها الدكتور أحمد طلال الذي تبنى العديد من الأطفال وتمكن من تقديمهم بعد تدريبهم نجوما في عالم الإنشاد والابتهالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ زاخرة، بالأصوات المتميزة في التلاوة والابتهالات والإنشاد، موجها الشكر لكل أسرة تحرص على تحفيظ أنجالها القرآن الكريم، وتوجههم الوجهة الصحيحة، للكتاتيب والمشايخ المتميزين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف، لمتابعتهم، وتنمية مواهبهم، مؤكداً أنه سيتم تكريمها خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ ومديرية الصحة بالمحافظة من إجراءاتهما الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة تكثيف عمليات التعقييم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية ولاسيما الخدمية منها لتردد المواطنين عليها بكثافة من أجل قضاء مصالحهم، يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كل المواطنين خوفًا من إصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل على مواجهته بكل السبل والوسائل والقضاء عليه.

فيما أكدت مديرية الصحة بالمحافظة أن آلاف المواطنين قد تلقوا لقاح فيروس كورونا وأنها تراقب عن كثب الوضع الوبائي بالمحافظة دائمًا أولًا بأول والتصرف سريعًا.

ابتهالات الأوقاف ندي احمد تكريم كفر الشيخ

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وائل لطفي

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