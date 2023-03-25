«رسالة الإمام».. «الإفتاء» توضح الحكم الشرعى للصلاة لـ«فاقد الطهورين»

في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "رسالة الإمام" عن السيرة الذاتية للإمام الشافعي، يظهر محمد بن إدريس الشافعي، مكبلًا بالحديد ويركب جملًا ومعه مساجين آخرون وهم يسيرون في الصحراء العراقية مقتادين إلى السجن من أجل محاكمتهم بتهمة نكث البيعة.

دخل الإمام إلى الزنزانة ومعه باقي المساجين وهم في حالة ذهول وينتظرون الماء؛ لأنهم عطشى وهم في انتظار الموت من قبل الخليفة المأمون.

وقرأ الشافعي سورة الفاتحة وهو ينظر إلى البدر في تمامه، ثم يعقبها بسورة الناس وهو جالس في الزنزانة، يؤذن للفجر فيردد الشافعي الأذان ويقوم بإيقاظ من معه في الزنزانة ويقول لهم "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها"، ليرد عليه أحد المساجين "كيف نصلي دون وضوء ولا يوجد ماء؟"؛ فيرد عليهم الشافعي ويقول لهم "فاقد الطهورين يصلي حسب حاله"، ثم يؤم المساجين ويصلي الفجر.

وهنا بدأ التساؤل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الصلاة دون وضوء، وقالت دار الإفتاء المصرية في واقعة سؤال عن شاب يعجز عن الحركة فلا يستطيع الوضوء فأجابت الإفتاء، إن الله عز وجل يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» رواه البخاري، فمن عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم، ومن عجز عنهما جميعًا سقط عنه وجوبهما، ويسمى فاقد الطهورين.

وعليه وفي واقعة السؤال: فما دام هذا الشاب عاجزًا عن الوضوء بنفسه أو بغيره تيمم، فإن عجز حتى عن التيمم فإنه لا حرج عليه في الصلاة بدونهما، وصلاته حينئذٍ صحيحة.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة "واتش إت".