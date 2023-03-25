«عملة نادرة»| كيف استقبل جمهور السوشيال ميديا عودة أحمد عيد؟

فور الإعلان عن المشاهد الدعائية لمسلسل "عملة نادرة" تحمس جمهور السوشيال ميديا لرؤية الفنان أحمد عيد في الأعمال الدرامية من جديد، بعد غياب عن الشاشات التليفزيونية طال لسنوات.

ظهر أحمد عيد في مسلسل "عملة نادرة" بشخصية جديدة لم يقدم مثلها من قبل واتفق الجميع فور مشاهدة الحلقة الأولى على أنه أتقن الدور الدرامي بامتياز، وشدت انفعالاته وحركاته فئة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي لمتابعة المسلسل الرمضاني.

آراء مشجعة

وقال هلال السيد، أحد أعضاء جروب "نادي السينما" على "فيسبوك": "أنا مبسوط جدا بعودة الفنان أحمد عيد بعد غياب سنين في مسلسل عملة نادرة، واختيار موفق أن يشاركه في العمل الفنانة الجميلة نيللي كريم والفنان القدير جمال سليمان، رغم أن الفنان أحمد عيد والفنانة نيلي كريم أول مرة يعملوا دور صعيدي".

وقال أسامة سعيد، أحد رواد السوشيال ميديا: "مسلسل عملة نادرة بقي من أكتر المسلسلات اللي ناس كتير هتتفرج عليه بسبب القصة والصراع اللي بيحصل بين الشخصيات، وكمان شفنا النجم أحمد عيد في شكل مختلف ودور جديد عليه، وباين عليه أنه متقمص شخصية الشرير بشكل كويس، وبملامح جادة هتخلي عيد ترند مهم في الموسم".



محركات البحث

"الدستور" رصدت في السطور التالية مدى التفاعل الذي حظي به مسلسل "عملة نادرة" والفنان أحمد عيد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مختلف محافظات الجمهورية، بعد مرور حلقتين من عرضه، من خلال استخدام أداة "جوجل ترند" التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول المسلسل.



وبحسب الأداة المستخدمة، اتضح أن معدل البحث حول الفنان "أحمد عيد" ارتفع من يوم ٢٤ مارس الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، وتحديدًا في الساعة 12 صباحًا، بنسبة ٢٧%، ليصل في اليوم الثالث من رمضان، إلى نسبة 100%، قبل عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "عملة نادرة" بساعات معدودة.



وكانت أكثر المحافظات التي بحثت عن مسلسل "عملة نادرة" عبر منصات التواصل الاجتماعي، هي محافظة الأقصر بنسبة 100%، وتليها محافظة سوهاج بنسبة ٥٩%، ثم محافظة أسيوط بنسبة ٥٩%، وأسوان بنسبة ٥٦%، وبورسعيد بنسبة ٥٤%.

مواعيد العرض

يعرض مسلسل "عملة نادرة" على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش إت - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، كريم عبدالعاطي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبدالعاطي، مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.