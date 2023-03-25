السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مصدر بالأهلى يكشف حقيقة رحيل بيرسى تاو خلال الميركاتو الصيفى

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشف مصدر في الأهلي حقيقة رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي، بعد الأنباء التي ترددت عن وجود عروض من أندية صن دوانز وبيرنلي الإنجليزي.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن بيرسي تاو لم يصله أي عروض رسمية حتى الوقت الحالي، سواء اتصالات هاتفية أو عن طريق الإيميلات.

وأضاف المصدر أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لم يحسم مصير تاو سواء بالبقاء أو الرحيل، لكنه أشاد باستعادة اللاعب لمستواه الفني والبدني في الفترة الأخيرة.

وأشار المصدر إلى أن التفكير حاليا في تجديد عقد "تاو" الذي ينتهي بعد موسمين، مشيراً إلى أن خطوة تجديد عقده تأتي ضمن خطوات اعتيادية داخل الأهلي حال رحيل اللاعب على سبيل الإعارة نهاية الموسم يستمر عقده مع الأهلي ولا يتسبب في أزمة حال دخول أي نادي منافس في التفاوض معه لضمه مع اقتراب انتهاء عقده.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة الهلال السوداني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني التي تجمع الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الفريق إلى التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الكاميرون، بعد الفوز على فريق القطن برباعية نظيفة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، مران الفريق بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها، وعقد محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الفقرات الفنية والخططية، بينما قاد ميشيل يانكون مران الحراس، الذي شارك به الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير.

وغاب عن مران الفريق مجموعة اللاعبين الدوليين، حيث يتواجد بمعسكر المنتخب الوطني كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر، إلى جانب مشاركة على معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج في معسكرات منتخبات بلادهم، كما تواجد الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل في صفوف المنتخب الأوليمبي.

الهلال السوداني الجنوب إفريقي بيرسي تاو السويسري مارسيل كولر القلعة الحمراء الميركاتو الصيفي تجديد عقد

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وائل لطفي

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