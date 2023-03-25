لو فاتك الترند| رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ«مربوحة».. وانخفاض معدلات الولادات القيصرية إلى 61%

تنوعت أخبار الترند اليوم، ما بين أخبار هامة بمسلسلات رمضان 2023 بالإضافة إلى أخبار خدمية وقد تصدرت الفنانة رحمة أحمد الترند عقب ظهورها في الكبير أول 7.

وفي السياق نرصد أبرز أخبار الترند.

«اتنافسوا بشغلكم مش بلجانكم».. رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ«مربوحة» فى «الكبير أوى 7»

حقق ظهور الفنانة رحمة أحمد في مسلسل «الكبير أوي 6» بطولة النجم أحم مكي، وتجسيدها لشخصية «مربوحة» نجاحًا باهرًا، خاصة بعد اعتذار الفنانة دنيا سمير غانم التي قدمت 5 أجزاء من المسلسل.

وأشاد الجميع بدور رحمة أحمد "مربوحة"، حيث انهالت عليها إشادات الجمهور، خاصة بعد مشاركتها في أحداث مسلسل "الكبير أوي 7" الذي يعرض في رمضان 2023.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4346851

الكوميديا السلسة.. الإعلامي إبراهيم الجارحي يتغنى بـ"الصفارة"

أشاد الإعلامي إبراهيم الجارحي بمسلسل "الصفارة" للفنان أحمد أمين، والذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالموسم الرمضاني الحالي.

وقال عبر صفحته على السوشيال ميديا: "مسلسل الصفارة حلو ولا صياح ولا سرسعة ولا افتعال ولا تفعيص لتوليد إيفيهات ولا أي حاجة، كما يجب أن تكون الكوميديا السلسة".

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4346708

«الصحة»: انخفاض معدلات الولادات القيصرية بمستشفياتنا إلى 61%



أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في خفض معدلات الولادات القيصرية- غير المبررة- في المستشفيات التابعة للوزارة إلى 61% خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا لنتائج آخر إحصاء سكاني صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط الولادات القيصرية في مصر عام 2021 بلغ 72% متصدرة المرتبة الأولى عالميا، بينما كانت مصر في المرتبة الثالثة عالميا عام 2014 بنسبة 51.8%، مضيفا أن معدلات الزيادة بين عامي 2000 حتى 2021، تخطت الـ7 أضعاف "من 10% إلى 72%".





لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4346856

لدمجِهن فى سوق العمل.. «القوى العاملة» تنظم دورات لتمكين المرأة اقتصاديًا



أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء تنفيذ "مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل"، تنسيقًا مع الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بالوزارة، فى إطار حرصها على تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل داخل محافظات "الإسكندرية- أسوان- جنوب سيناء- الوادي الجديد"، في إطار الخطة الاستثمارية بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4346824