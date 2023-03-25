إصابة 5 مواطنين فى انقلاب ميكروباص على محور روض الفرج

أصيب 5 مواطنين في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور روض الفرج بالقاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ويتم رفع حطام الحادث.

البداية بتلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى المحور.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن 5 مصابين.

ونقلت سيارات الإسعاف 3 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومصابين اثنين إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم.