مد أجل الحكم فى طعن موكا حجازى فتاة «تيك توك» على حبسها سنة

قررت الدائرة 5 جنح النقض، اليوم، مد أجل حكمها في طعن موكا حجازي فتاة "تيك توك"، على حكم حبسها سنة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب لجلسة 13 مايو المقبل.

وسبق أن أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء، وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال ودون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها في نشر وتصوير الفيديوهات.

كانت قد أقرت المتهمة، خلال تحقيقات النيابة العامة، ما نسب إليها من نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء، حيث واجهت النيابة المتهمة بمقاطع الفيديو المقدمة من مباحث الآداب واعترفت بأنها هي من ظهرت بتلك المقاطع.

وأشارت إلى أنها أنشأت منذ عدة أشهر عددًا من الحسابات على تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، كما أنشأت قناة على "يوتيوب" لتصوير مقاطع فيديو ونشرها عبر تلك التطبيقات بعد عرض أحد أصدقائها الفكرة عليها بهدف تحقيق الربح والثراء السريع، واعترفت أيضا بممارستها الأعمال المنافية للآداب، حيث كانت تتردد على منازل عدد من أصدقائها لممارسة الرذيلة معهم أحيانا بمقابل مادي وأحيانا دون مقابل.