السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مد أجل الحكم فى طعن موكا حجازى فتاة «تيك توك» على حبسها سنة

موكا حجازي
موكا حجازي

 قررت الدائرة 5 جنح النقض، اليوم، مد أجل حكمها في طعن موكا حجازي فتاة "تيك توك"، على حكم حبسها سنة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب لجلسة 13 مايو المقبل.

وسبق أن أيدت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء، وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال ودون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها في نشر وتصوير الفيديوهات.

كانت قد أقرت المتهمة، خلال تحقيقات النيابة العامة، ما نسب إليها من نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء، حيث واجهت النيابة المتهمة بمقاطع الفيديو المقدمة من مباحث الآداب واعترفت بأنها هي من ظهرت بتلك المقاطع.

وأشارت إلى أنها أنشأت منذ عدة أشهر عددًا من الحسابات على تطبيقات فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، كما أنشأت قناة على "يوتيوب" لتصوير مقاطع فيديو ونشرها عبر تلك التطبيقات بعد عرض أحد أصدقائها الفكرة عليها بهدف تحقيق الربح والثراء السريع، واعترفت أيضا بممارستها الأعمال المنافية للآداب، حيث كانت تتردد على منازل عدد من أصدقائها لممارسة الرذيلة معهم أحيانا بمقابل مادي وأحيانا دون مقابل.

الدائرة 5 جنح النقض موكا حجازي تيك توك ممارسة الأعمال المنافية محكمة مستأنف الطفل

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

إصابة طالب بطلق نارى فى نجع حمادى

تحريات مكثفة لكشف ملابسات قتل عجوز فى مدينة نصر

«اتنافسوا بشغلكم مش بلجانكم».. رواد السوشيال ميديا يشيدون بـ«مربوحة» فى «الكبير أوى 7»

جنايات شبين: السجن 15 عامًا لأجنبى أنهى حياة زوجته فى المنوفية

العراق يكسب قضية تحكيم ضد تركيا بشأن صادرات النفط

في منتصف التعاملات| هدوء بأسواق الذهب وعيار 21 يسجل 2025 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبدالسلام النابلسى.. أول من تنبأ بالكورونا..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون