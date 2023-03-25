لجنة المباريات بالأهلى تجتمع لبحث استعدادات مواجهة الهلال السودانى

تعقد لجنة المباريات بنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق، اجتماعا مهما، اليوم، من أجل مناقشة العديد من الأمور الخاصة بمباراة الهلال السوداني المقرر لها يوم السبت المقبل 1 أبريل، في ختام مباريات الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وتستعرض اللجنة عددا من الأمور الخاصة بالمباراة وتوفير كافة سبل الراحة للمشجعين بداية من الحصول علي تذاكر المباراة ودخول أدوات التشجيع في ضوء ما تم الاتفاق عليه مع الجهات الامنية التي وافقت على السماح بدخول 50 ألف مسجع للمباراة.

وكانت لجنة المباريات قد عقدت اجتماعًا مطولًا، أمس الخميس، للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني.

وناقشت اللجنة العديد من الجوانب التي بدأت بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الأمن و«الإفريقية» و«تذكرتي» و«استادات» ولاقت اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية والتي تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي في مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير.

مران الأهلي| كولر يعود إلى القاهرة ويقود التدريبات

عاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن كان قد حصل على إجازة لعدة أيام عقب عودة بعثة الفريق من الكاميرون بعد الفوز على فريق القطن برباعية في دوري أبطال إفريقيا.

وعقد كولر اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لوضع خطة الاستعداد للارتباطات الخاصة بالمرحلة المقبلة، قبل أن يقود مران الفريق على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في ختام منافسات دور المجموعات.

وعاد الفريق للتدريبات، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الكاميرون، بعد الفوز على فريق القطن في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الفقرات الفنية والخططية، بينما قاد ميشيل يانكون مران الحراس الذي شارك به الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير.

وغاب عن مران الفريق مجموعة اللاعبين الدوليين، حيث يتواجد بمعسكر المنتخب الوطني كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر، إلى جانب مشاركة علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج في معسكرات منتخبات بلادهم، كما تواجد الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل في صفوف المنتخب الأوليمبي.