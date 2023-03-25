تحريات مكثفة لكشف ملابسات قتل عجوز فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم، بطلب تحريات المباحث لكشف ملابسات مقتل مجهول بجوار سور نادي، وتحديد هوية القتيل ونشر مواصفاته في الأقسام لبيان إذا تواجد محضر بتغيبه.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص بجوار سور نادي أحد النوادي بالمنطقة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، ومصاب بطلق ناري في الرأس، ولا يحمل أي أوراق تكشف عن هويته.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.