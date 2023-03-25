السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات شبين: السجن 15 عامًا لأجنبى أنهى حياة زوجته فى المنوفية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، بمعاقبة متهم يحمل جنسية أجنبية بتهمة قتل زوجته وادعى تعرضها لحادث سير بالسجن لمدة 15 سنة.

بداية الواقعة، تلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا بحادث تصادم على إحدى الطرق بدائرة مركز شبين الكوم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة شخص يحمل الجنسية الأجنبية ورفقته زوجته وابنته، اصطدم بعمود إنارة على جانب الطريق ونتج عن ذلك وفاة زوجته؛ إثر إصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

وبتشكيل فريق بحث، تبين أن الواقعة مدبرة، حيث قتل الزوج زوجته بعد تسديد عدة ضربات لها وحاول إخفاء جريمته وافتعل حدوث حادث تصادم.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم قبل سفره خارج البلاد، واعترف بارتكابه الواقعة وتعديه على زوجته بالضرب حتى الموت بسبب مشادة كلامية بينهما، وافتعل وجود حادث تصادم لإخفاء جريمته.

محكمة جنايات شبين الكوم متهم اجنبية قتل مدير أمن المنوفية سير سيارة

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