المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة المتهم "ب.ع.ا" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الشابو المخدر بدائرة قسم أول سوهاج.

تعود أحداث القضية لعام 2022 بدائرة قسم أول سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الشابو المخدر وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.