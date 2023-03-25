السجن 10 سنوات لموظف بتهمة التزوير بمحررات رسمية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد جمال الدين حجازي، بمعاقبة موظف بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة التزوير في محررات رسمية مع مصادرة المحررات المزورة والمصاريف.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين محروس حلمي عبدالهادي، أحمد عبدالخالق، جوزيف سمير بطرس.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا، اشترك مع آخرين في تزوير محررات رسمية، وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم اشترك مع آخرين في ارتكاب تزوير محررات رسمية، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها.