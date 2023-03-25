السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإجازات الرسمية في أبريل 2023

جريدة الدستور

قبل قدوم شهر أبريل سيطر البحث على الإجازات الرسمية بمحركات البحث «جوجل» خاصة من قبل الموظفين في القطاع العام والأعمال و القطاع الخاص أيضًا خاصة أن شهر أبريل يتضمن العدد الأكبر من أيام شهر رمضان الكريم الذي بدأ في الثالث والعشرين من مارس الجاري حيث يهتم المصريون بالحصول على الإجازات الرسمية المدفوعة خلال الصيام للاستراحة من مجهود العمل وكذلك التفرغ للعبادات.

الإجازات الرسمية 2023 في أبريل 

يذكر أن خلال أبريل المقبل أكثر من 23 يوما من أيامه في شهر رمضان، وتنوعت الإجازات والعطلات خلال هذا الشهر بين الدينية والإجتماعية والدينية، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية المقررة خلال يومي «الجمعة» و«السبت».

إجازات شهر أبريل 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يومًا  نرصد في السطور الأتية الإجازات الرسمية للموظفين والطلاب في شهر إبريل وباقي أشهر سنة 2023 .

الإجازة الرسمية 2023.. إجازات شهر رمضان 2023

إجازات شهر أبريل 2023 الرسمية وموعد إجازة عيد الفطر 1444

1- .السبت الموافق 1 أبريل ..(إجازة أسبوعية)

 

2- الجمعة الموافق 7 إبريل..(إجازة أسبوعية)

 

3- السبت الموافق 8 إبريل..(إجازة أسبوعية)

 

4- الجمعة الموافق 14 أبريل.. (إجازة أسبوعية)

 

5- السبت الموافق 15 أبريل.. (إجازة أسبوعية)

 

6-الأحد 16 أبريل.. (إجازة عيد القيامة الأقباط فقط)

 

7- الاثنين الموافق 18 أبريل..(إجازة شم النسيم)

 

8- الأربعاء 20 أبريل.. (إجازة وقفة عيد الفطر)

 

9- الخميس 21 أبريل.. (أول أيام عيد الفطر)

 

10-الجمعة 22 أبريل.. (ثاني أيام عيد الفطر

 

11-السبت 23 أبريل.. (ثالث أيام عيد الفطر)

 

12- الإثنين 25 أبريل.. (إجازة عيد تحرير سيناء)

 

13- الجمعة 28 أبريل.. (إجازة الأسبوعية)

 

14- السبت 29 أبريل ..(الإجازة الأسبوعية)

 

إجازات شهر مايو 2023

يوم الاثنين أول شهر مايو إجازة رسمية فقط خلال هذا الشهر بمناسبة عيد العمال.

إجازات شهر يونيو 2023

يوم الاثنين الموافق 26 يونيو إجازة رسمية، طبقا للبحوث الفلكية بمناسبة وقفة عرفة، ليكون يوم الثلاثاء 27، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويستمر حتى يوم الخميس 29 من يونيو 2023 إجازة رسمية.

في شهر يونيو يوم الجمعة الموافق 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو، ومن المقرر أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بترحيل الإجازة إلى يوم الخميس لتكون الخميس والجمعة والسبت إجازات وعطلات رسمية.

إجازات شهر يوليو 2023

يوم الأربعاء 19 يوليو إجازة رسمية خلال هذا الشهر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، وياتي يوم السبت 23 يوليو إجازة رسمية، أيضا بمناسبة ذكرى الاحتفال بثورة 23 يوليو.

إجازات شهر أكتوبر 2023

شهرا «أغسطس» و«سبتمبر» بدون إجازات رسمية، ويأتي يوم الجمعة ذكرى احتفال حرب 6 أكتوبر ومن المقرر ترحيل يوم الإجازة إلى الخميس ليكون آخر الإجازات الرسمية لسنة 2023 .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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