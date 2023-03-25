غدًا.. جامعة سوهاج تبدأ فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، غدًا، فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس الجامعة، وقال إن برنامج المحاكاة يهدف إلى إعداد كفاءات وكوادر شبابية لديها القدرة على طرح الأفكار والآراء ودراسة الوضع القائم بمصر في مختلف المجالات، وإدارة المناقشات والحوار الديمقراطي، وذلك لتخريج نخبة مميزة لها دور واضح في وضع خطط الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

من جهته، اجتمع الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع الطلاب المشاركين في فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء، حيث تم استعراض مقترحات الطلاب الخاصة بالوزارات المشاركة بالمحاكاة، والتي تشمل المالية، الصحة، العدل، الصناعة، التربية والتعليم، التعليم العالي، الداخلية، التموين، الزراعة، الري واستصلاح الأراضي، مشيدًا بأداء الطلاب وآرائهم المميزة ومدى الاستفادة من تلك التجربة، والتي تُعد نموذجًا تعليميًا متفردًا، تنمي الثقافة العامة والوعي السياسي والاجتماعي لدي الطلاب، ويستطيعوا من خلاله التعرف على القضايا المعاصرة والمشاركة في تقديم مقترحات وحلول للتحديات الراهنة، بالإضافة إلى ثقل وتعزيز قيم المواطنة والانتماء وغرس المسؤولية المجتمعية بداخلهم باعتبارها من مقومات بناء الإنسان.

وأوضح كل من صبري محم،د مدير إدارة رعاية الشباب، وأسماء عمر، مدير النشاط الاجتماعي، أن نموذج المحاكاة يشارك فيه ٣٥ طالبًا وطالبة، والذين تم اختيارهم من ضمن ٣٦٥ مرشحًا تقدموا للمناصب الوزارية المختلفة، وتم إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين واختيار أفضل العناصر بينهم طبقًا لعدد من الشروط والمعايير المتعارف عليها.