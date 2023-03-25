بسبب الآذان.. التحقيق في قتل مؤذن بالإسكندرية بعد صلاة التراويح

أصدرت نيابة مينا البصل بمحافظة الإسكندرية عدد من القرارات في واقعة قتل مؤذن متطوع بمنطقة الورديان عقب صلاة التراويح بسبب الخلاف على رفع الآذان.

وعاينت النيابة العامة جثة المجني وأمرت بنقله إلى مشرحة الإسعاف، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم فى سرايا النيابة وحبسهم على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة حبس ثلاث أشخاص "شقيقان ووالدهما"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة قتل مؤذن متطوع بمنطقة الورديان، عقب صلاة التراويح.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، قد ضبطت شقيقان ووالدهما، على خلفية اتهامهم بقتل مؤذن متطوع أمام أحد المساجد بمنطقة الورديان، وذلك لوجود خلافات بينهم على رفع الآذان، حيث زعم الشقيقان منع المجني عليه لوالدهما من رفع أذان العشاء.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل يفيد بورود بلاغ بمقتل مؤذن متطوع بأحد المساجد التابعة لدائرة القسم.

وعلى الفور تم إبلاغ اللواء بهاء زحير، مدير البحث الجنائي، وتم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم فادي أبو الدهب، رئيس مباحث قسم مينا البصل.

وبالانتقال إلى مكان الجريمة تبين أن المجني عليه مؤذن متطوع بزاوية "محمد حسن" يُدعى "حسن عبد الله الجمل"، وأن الجاني شقي خطر ولديه العديد من القضايا الإجرامية المتنوعة ويدعى "بودة".

وتم إلقاء القبض على الجاني واعترف بالواقعة، وأقر أنه كان بصحبته شقيقه، وارتكب الجريمة عقب سماع شكوى والدهما من المؤذن المجني عليه الذي رفض أن يرفع آذان المغرب أمس، ثان أيام شهر رمضان، وأيضا رفض رفعه آذان العشاء الأمر الذي جعل والدهما يترك المسجد قبل صلاة التراويح، وعقب الصلاة سدد المتهم طعنة نافذة ادت غلى وفاة المجني عليه في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والتحفظ على السلاح المستخدم في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين إلى نيابة مينا البصل لتتولى التحقيق التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.