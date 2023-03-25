السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

تنفيذا لمبادرة «عاش هنا»..

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يدرج اسم الزعيم أحمد عربي على منزله بالشرقية

إدراج اسم احمد عرابى
إدراج اسم احمد عرابى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية إبراز مشاهير وشخصيات المحافظة ممن أثروا الحياة العامة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "عاش هنا" والتي أطلقتها وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاش فيها الفنانون والسينمائيون وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث.

وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام أنه تنفيذا للمبادرة قامت الإدارة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوضع لوحة متطورة للزعيم الوطني أحمد عرابي على منزله بهرية رزنه تحتوي على نبذه عن حياته والحقبة التاريخية التي عاش فيها وأهم مواقفه السياسية والتاريخية، وذلك من خلال استخدام الـتطبيق QR في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ و على الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومسؤولي الآثار الإسلامية والقبطية. 

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن المشروع يتم بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها حيث يتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافته على المبنى تبين اسم الشخصية التي اثرت بالمجتمع و الذي سكن بالمبنى ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني محملة على تطبيق ال QR والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.

وكان محافظ الشرقية قد شدد على رؤساء المدن والأحياء بتكثيف بأعمال النظافة والتجميل، ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات بشوارع المراكز والمدن  أولًا بأول وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، كما تابع التزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات.

أشهر الكتاب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الهوية المصرية التعاون التراث الحضاري التراث الثقافي

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