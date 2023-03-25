السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع سيدة وإصابة الزوج والأبناء إثر انهيار سقف منزلهم بالفيوم

اسعاف
اسعاف

لقيت سيدة مصرعها تُدعى"ن. أ." في العقد الثالث من العمر، وإصابة زوجها وأبنائها بإصابات مختلفة وخطيرة إثر انهيار سقف منزلهما الكائن بقرية أبو السعود التابعه لمركز الفيوم نتيجة هطول الأمطار الغزيرة صباح اليوم السبت.

وعلى الفور، انتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الواقعة وانتشال السيدة من تحت الركام ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، كما تم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بانهيار سقف منزل بسبب شدة هطول الأمطار على أسرة كاملة صباح اليوم السبت، بقرية أبو السعود التابعه لمركز الفيوم.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتسليم الجثمان إلى أسرتها لدفنها بمقابر الأسرة.

مياه الأمطار مصرع سيدة وإصابة الزوج والأبناء إنهيار سقف منزلهما الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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