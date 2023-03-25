إصابة أب ونجله إثر انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

استقبلت مستشفى الفيوم العام، شخص يُدعى مدحت محمد يبلغ من العمر 42 سنة، وطفله مهند 15 سنة، مُصابين إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قرب مدينة الفيوم الجديدة بنطاق محافظة الفيوم.

وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بلاغًا، يفيد بإصابة أب ونجله إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.