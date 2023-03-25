السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة أب ونجله إثر انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

استقبلت مستشفى الفيوم العام، شخص يُدعى مدحت محمد يبلغ من العمر 42 سنة، وطفله مهند 15 سنة، مُصابين إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، قرب مدينة الفيوم الجديدة بنطاق محافظة الفيوم.

وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بلاغًا، يفيد بإصابة أب ونجله إثر انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

اصابة أب ونجله حادث انقلاب سيارة ملاكي طريق أسيوط الغربي بالفيوم

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