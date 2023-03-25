السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق اشتعل بمزرعة دواجن فى العياط

جريدة الدستور

سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بمزرعة دواجن في العياط، وأسفر الحريق عن نفوق عدد من الدواجن، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بمزرعة دواجن في العياط، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها.

وأسفر الحريق عن نفوق عدد من الدواجن، دون إصابات بين العاملين بها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الحماية المدنية حريق مزرعة دواجن في العياط مديرية أمن الجيزة

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