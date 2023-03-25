هل تعطل الدراسة غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. مصدر بـ«التعليم» يجيب

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا تغيير في جداول عمل المدارس غدا، ولم يصدر أي قرار بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد اليوم.

وشدد المصدر لـ"الدستور" على أن أي قرار بتعطيل الدراسة هو سلطة المحافظ وليس وزارة التربية والتعليم.

على صعيد آخر، تستعد المدارس "الابتدائية والإعدادية والثانوية" لعقد ثاني اختبار شهري بالعام الدارسي الحالي 2022/2023، لطلاب صفوف النقل، بداية شهر أبريل المقبل.

وشددت الوزارة على الإدارات التعليمية على مراعاة الأجزاء التي تمت تحدديها للاطلاع فقط من المناهج الدراسية، وعدم وجودها في اختبار الشهر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان شهر أبريل لصفوف النقل للمراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي 2023، مشيرا إلى أن تعقد الاختبارات في الفترة من 1 أبريل وحتى الخميس 6 أبريل، على مستوى المدرسة.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تعقد امتحانات شهر أبريل داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزءا من الحصة ويعقد الامتحان فيما تم تدريسه عقب اختبار مارس وحتى نهاية شهر مارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الأجزاء المحددة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطلاب بامتحانات الشهر أو امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحة أن هذه الأجزاء للتعليم الذاتي فقط، ويتم اجراء اختبار الجبر في حصة الجبر والهندسة في حصة الهندسة.

وشدد وزارة التربية والتعليم توزيع الأسئلة ودرجات الامتحانات الشهرية لمادة الرياضيات لشهر أبريل وهي كالتالي:-

- المرحلة الابتدائية: 3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات وسؤال مقالي بدرجتين ويكون المجموع الكلي ٥ درجات.

- المرحلة الإعدادية: 3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات وسؤال مقالي بدرجتين المجموع الكلي 5 درجات.

- المرحلة الثانوية: سؤالان للجبر بدرجتين وسؤال لحساب المثلثات وسؤالان للهندسة المجموع الكلي ٥ سنوات