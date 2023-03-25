السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|«الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية.. والحكم على شيرين عبدالوهاب فى قضية «روتانا»

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

«4 فصول فى يوم واحد».. «الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية واستمرار الأمطار

أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، على أغلب محافظات الجمهورية، مؤكدة أن حالة التقلبات الجوبة التي تشهدها البلاد منذ مساء أمس من الطبيعي حدوثها في مثل هذا التوقيت من العام، مضيفة: «بنشوف الأربع فصول في يوم واحد».. للتفاصيل اضغط هنا.

«الأهلى» يبدأ تفعيل خطة كولر لتدعيم الفريق بـ6 صفقات فى الصيف

لجنة التخطيط مع الخطيب

بدأت إدارة الكرة بنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تجهيز بعض السِير الذاتية الخاصة باللاعبين، سواء في بطولة الدوري المحلي أو الدوريات الأوروبية المختلفة؛ من أجل عرضها على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، للمفاضلة بينهم لضم أحدهم في الصيف المقبل.. للتفاصيل اضغط هنا.

لإخلالها ببنود العقد.. الحكم على الفنانة شيرين فى قضية «روتانا» اليوم

الفنانة شيرين عبد

تصدر، اليوم، محكمة القاهرة الاقتصادية الحكم على الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الدعوى المقامة ضدها من قبل شركة «روتانا»، التي طالبت من خلالها بإلزام شيرين بـ دفع 10 ملايين جنيه كتعويض مادي لعدم التزامها ببنود التعاقد الذي تم الاتفاق عليه بينهما في 2019.. للتفاصيل اضغط هنا.

ارتبط وجدان المسلمين بصوتها.. رسالة «الأزهر» فى ذكرى إطلاق إذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى إن إذاعة القرآن الكريم المصرية هي الأولى من نوعها بين إذاعات العالم؛ فهي الإذاعة الدينية الأعرق والأقدم.. للتفاصيل اضغط هنا.

«الإسكان» تطرح 10872 وحدة سكنية بمشروع «جنة» للحجز غدًا

وحدات سكنية

صرّح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأنه سيبدأ غدًا الأحد، 26 مارس، وفى تمام الساعة 10 صباحًا، الحجز إلكترونيًا لـ10872 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، وذلك لمن قاموا بالتسجيل إلكترونيًا.. للتفاصيل اضغط هنا.

محمود الخطيب الأزهر شيرين عبدالوهاب روتانا الأرصاد الجوية حالة الطقس الاسكان

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وائل لطفي

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أخبار الظهيرة|«الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية.. والحكم على شيرين عبدالوهاب فى قضية «روتانا»

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