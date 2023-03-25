«تضامن الإسكندرية»: ملحمة وطنية كبرى لتقديم الوجبات الساخنة للصائمين

توجهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية، بالشكر للمؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية، لمشاركتهم خلال شهر رمضان المبارك بتقديم وجبات ساخنة لإفطار الصائمين من الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية في بيانٍ اليوم، إلى أن هناك ملحمة وطنية كبرى في جميع أنحاء الإسكندرية، حيث يتم تقديم وجبات ساخنة لإفطار الصائمين من أهالينا بالإسكندرية الأشد احتياجًا، فضلًا عن توزيع وجبات من المواد الغذائية طوال شهر رمضان المبارك، في لفته إنسانية عظيمة تقدمها مجموعة محترمة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وتوجهت «جلالة» بشكر خاص لجميع القائمين على هذا العمل الإنساني لأهالينا البسطاء ولكل من يمد العون والمساعدة للمحتاجين في جميع أنحاء الإسكندرية.

الدفعة 25 من لحوم الإطعام

واستقبلت محافظة الإسكندرية مع بداية شهر رمضان المبارك الدفعة 25 من لحوم رمضان، صكوك الإطعام والتي تقدمها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية كهدية لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تقدمها الوزارة لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، حيث يتم توزيعها على الإدارات الاجتماعية واللجان المشكلة.

1500 كرتونة مواد غذائية لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا

وكانت قد أرسلت وزارة التضامن الاجتماعي، منتصف شهر مارس 1500 كرتونة مواد غذائية 1500 بطانية 1500 شنطة الكساء، وذلك لاهتمام الدوله بالأسر الأكثر احتياجًا بناءً على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم التوزيع لهذه المرحلة لثلاث إدارات اجتماعية: إدارة العجمي، وإدارة العامرية، وإدارة المنتزه، وتم التوزيع بحضور الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومديري الإدارات الفنية واللجنة المشكلة من مدير إدارة الرقابة، والوزارة ومجموعة من العاملين بالمديرية، حيث تم التوزيع طبقًا للكشوف المرسلة من وزارة التضامن، لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا للمساعدة وحالات تكافل وكرامة.

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