أبرز النصائح للقيادة في الطقس الممطر

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، موضحة أن هناك فرص لسقوط الأمطار.

ونقدم في التقرير التالي مجموعة من النصائح لتقليل مخاطر القيادة في الطقس الممطر.

تجنب القيادة إن أمكن

يُنصح دائمًا بتوخي الحيطة ويمكنك دائمًا القيادة ببطء وأمان بمجرد توقف هطول الأمطار، هذه هي أفضل طريقة لتجنب الحوادث، يجب عليك القيادة فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية.

تحقق جيدًا من سيارتك

يجب عليك دائمًا فحص سيارتك جيدًا للتأكد من أن جميع معداتها مثل ماسحات الزجاج الأمامي والمصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية والمكابح وما إلى ذلك في أفضل حالاتها، الإطارات تحتاج إلى عناية خاصة، يمكن أن يؤدي عدم وجود مداس مناسب وضغط هواء وما إلى ذلك إلى تقليل الاحتكاك وزيادة خطر وقوع حادث إلى حد كبير، استخدم دائمًا إطارات عالية الجودة مثل إطارات CEAT.

قم بتشغيل المصابيح الأمامية

تصبح الرؤية تحديًا خطيرًا أثناء المطر، ويساعد تشغيل المصابيح الأمامية أثناء المطر على تحسين الرؤية. لدى العديد من الولايات والمقاطعات قوانين تجعل من الإلزامي تشغيل الأضواء أثناء هطول الأمطار.

القيادة ببطء

يجب عليك القيادة بأبطأ ما يمكن أثناء الطقس الرطب. يساعد هذا في تجنب الانزلاق المائي والانزلاق وما إلى ذلك. إن أكثر الأوقات خطورة هو عندما يبدأ المطر حيث يتسبب في ظهور الزيوت الموجودة على الطريق إلى السطح. هذا يجعل ظروف الطريق بأكملها زلقة مما يحاكي الانزلاق الانزلاقي للسيارة وبالتالي يزيد من فرص وقوع حادث. الانتظار لفترة من الوقت يقلل من المخاطر بشكل كبير.

كن سائقًا يقظًا

غالبًا ما نتخلص من العادة ولا نولي اهتمامًا كبيرًا للطريق. ولكن، عند القيادة تحت المطر، فمن الأفضل أن تولي اهتمامًا خاصًا للطرق والمركبات المارة وأن تبقي يديك على العجلات من أجل تحكم أفضل. هذا مفيد بشكل خاص إذا هبت رياح قوية حيث يمكنها تحريك مركبتك بقوتها.

قم بزيادة مسافة المتابعة الخاصة بك

من الأفضل دائمًا زيادة المسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك أثناء الطقس الرطب. ويرجع ذلك إلى أن خطر الاصطدام يزداد أثناء هطول الأمطار بسبب الطرق الملساء وقلة الرؤية وحتى الفرامل المبتلة. مع مساحة أكبر، يمكنك الفرامل بلطف وبقوة أقل.

حاول القيادة على مسارات المركبات التي أمامك

إنها خطوة ذكية للقيادة على المسارات التي خلفتها السيارة التي أمامك. لقد أزاحت هذه السيارة بالفعل أي مياه راكدة وجعلت القيادة أكثر أمانًا لك. يمكنك أيضا الاستفادة منه.

لاحظ المركبات الأكبر حجمًا

المركبات الأكبر مثل المقطورات أكثر عرضة للرياح العاتية مما يجعل من الصعب على سائقيها التعامل معها. يجدون صعوبة في البقاء في حاراتهم. إن الانتباه لها والحفاظ على مسافة أكبر سيساعد على تجنب الاصطدام بها.

استخدم دائمًا مساحات الزجاج الأمامي

يستخدمه الناس أثناء هطول الأمطار الغزيرة ولكن غالبًا ما يتخطونه أثناء الاستحمام الخفيف والرذاذ. تتميز معظم السيارات بسرعة ممسحة قابلة للتعديل لإزالة الضوء والرطوبة الشديدة من الزجاج، اليوم، هناك عدد من المنتجات المتاحة أيضًا والتي عند استخدامها، يمكن أن تؤجل تجميع مياه الأمطار على الزجاج.

قم بإزالة الضباب عن النوافذ

يمكن أن يتسبب هطول الأمطار في زيادة الضباب بسرعة على الزجاج الأمامي. يساعد استخدام مزيلات الصقيع الأمامية والخلفية في زيادة الرؤية.

لا تقم بالفرملة أو لف العجلات أثناء القيادة بالطائرة المائية

يجب أن تتجنب قلب العجلات أو الكبح إذا بدأت سيارتك في الانزلاق المائي لأن ذلك قد يؤدي إلى الانزلاق أو الدوران. أفضل طريقة هي إزالة قدمك عن الغاز وبذل قصارى جهدك للحفاظ على السيارة مستقيمة حتى تستعيد قوة الجر. إذا كان يجب عليك الفرامل؛ يجب أن يكون دائمًا لطيفًا.

تجنب الماء الراكد

يزداد خطر الانزلاق المائي عند القيادة في المياه الراكدة. هذا يزيد من فرص الانزلاق وفقدان سيارتك للجر. القيادة حولها إن أمكن أو القيادة ببطء شديد هي الخطوة الأذكى هنا.

تجنب تثبيت السرعة

يعد التحكم في السرعة ميزة رائعة لاستخدامها في الظروف الجافة ولكنها تزيد من خطر فقدان السيطرة على السيارة في الظروف المبللة. غالبًا ما تحتاج إلى تقليل سرعة السيارة عن طريق رفع دواسة السرعة في الطقس الرطب ولكن لا يمكن تحقيق ذلك من خلال التحكم في السرعة أثناء التشغيل. سيؤدي إيقاف تشغيله إلى منح السائق مزيدًا من التحكم والخيارات، وبالتالي سيساعد في زيادة السلامة إلى أقصى حد.

انتبه إلى التقاطعات والمسارات المدمجة

القيادة ببطء شديد وممارسة جميع الاحتياطات مثل نفخ البوق وتشغيل المصابيح الأمامية، وما إلى ذلك، سوف يساعد في منع أي تصادمات عند التقاطعات ودمج الممرات.

تغليف

يمكنك بسهولة زيادة مستويات الأمان أثناء القيادة في الطقس الرطب من خلال اتباع احتياطات السلامة هذه بوعي. إن حكم السائق وحضوره الذهني فقط هو الذي يمكنه تجنب بعض حوادث السيارات الكبيرة أثناء الطقس الرطب.