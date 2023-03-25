السيسى يعمر بيوت الله.. افتتاح 9 مساجد فى أسيوط

تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بإعمار بيوت الله وتجديدها بأنحاء الجمهورية خاصة المساجد العتيقة التي خصصت لها ميزانية ضخمة، وتأتي مشروعات إحلال وتجديد وإنشاء عدد من المساجد في محافظة أسيوط، ضمن خطة الدولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية شهدت محافظة أسيوط طفرة كبيرة في قطاع دور العبادة من إحلال وتجديد ومنشآت جديدة في المساجد، وفي السطور التالية نسرد بعض المساجد التي تم افتتاحها وأخرى شهدت أعمال تجديد.

مسجد الإيمان

مسجد الإيمان بعزبة عبدالواحد بقرية بنى محمد العقب التابعة لمركز أبنوب بأسيوط شهد أعمال إحلاله وتجديده بتكلفة 2 مليون جنيه، تم تنفيذها في مارس عام ٢٠٢٢ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسجد الشيخ شهاب الدين

افتتح مسجد الشيخ شهاب الدين بقرية المطمر، التابعة لمركز ساحل سليم، بمحافظة أسيوط، على مساحة 160 مترًا بتكلفة 2 مليون جنيه، وقد تم تشييده في أغسطس عام ٢٠٢١.

مسجد "آل دعبس"

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع دور العبادة بمحافظة أسيوط، تنفيذ مسجد "آل دعبس" بقرية عرب العوامر بأسيوط، في ديسمبر ٢٠٢٠، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساحة 180 مترًا بتكلفة بلغت مليونًا ونصف المليون.

مسجد "الساعة"

تم تنفيذ مسجد "الساعة" بمدينة أسيوط الجديدة، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر ٢٠٢٠، مسجد "الساعة" بمدينة أسيوط الجديدة والذي أقيم على مساحة 350 مترًا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه.

مسجد النور

مسجد النور قرية البورة، بمحافظة أسيوط، تم افتتاحه في ديسمبر عام ٢٠٢٠ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأقيم على مساحة 200 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه.

مسجد الأمير سنان

افتتح مسجد الأمير سنان بقرية ديروط الشريف، في أغسطس عام ٢٠٢٠، بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وبلغت تكلفته 15 مليون جنيه.

مسجد الشيخ حسن زناتي

مسجد الشيخ حسن زناتي بمدخل مدينة أبنوب بعد إحلاله كليًا وإعادة بنائه من جديد بتكلفة تصل إلى 2.5 مليون جنيه، الجدير بالذكر أن المسجد بُني منذ عام 1950 وتم ضمه للأوقاف عام 1984 وتبلغ مساحته 750 مترًا مربعًا ويسع حوالي 1300 مصلٍّ وتم هدمه وإعادة بنائه على نفقة الأوقاف، وقد تم تنفيذه في ديسمبر عام ٢٠١٩ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسجد "الحي القيوم"

مسجد "الحي القيوم" بمدينة أبنوب بأسيوط، حيث تم بناء المسجد بتكلفة تصل إلى مليون و200 ألف جنيه، وتبلغ مساحته الكلية 250 مترًا مربعًا، وملحق به مجمع خدمي، ومكاتب تحفيظ قرآن لخدمة أهالي المدينة، وتم تنفيذه في ٢٠١٥ بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مسجد الشيخ علم الدين



شهد مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط، بمحافظة أسيوط، أعمال ترميم وتجديد، تم تنفيذها في مارس ٢٠٢٢، وكان قد تم ترميم وتجديد مسجد الشيخ علم الدين الرباط بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط، الذي تعرض لحريق من قبل، وأدى ذلك إلى إتلاف محتوياته واحتراق أجزاء كبيرة من المسجد، الذي يعد من أقدم المساجد بمركز منفلوط.