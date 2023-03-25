مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2023

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات على محرك البحث العالمي "جوجل" عن مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2023 وموعد صرف معاشات أبريل 2023 بالزيادة.

مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2023

وفي هذه السطور نستعرض تقرير به كل التفاصيل الكاملة والمعلومات عن مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2023 وأبرز الخدمات التي يقدمها البريد للمواطنين.

مواعيد عمل مكاتب البريد المصري في رمضان 2023

قررت هيئة البريد المصري تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، التي يصل عددها إلى أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

واتخذت الهيئة جميع الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك.

تشغيل ٦٠ مكتب بريد بالفترة المسائية في رمضان 2023

قررت هيئة البريد المصري تشغيل ٦٠ مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

يأتي ذلك في إطار تيسير حصول المواطنين على جميع الخدمات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

كما تقرر تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية فترة عمل مسائية، لتبدأ مواعيد العمل بها من الساعة ٨ صباحًا حتى الساعة ١٢ ليلًا، بهدف توفير أفضل خدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد عمل البريد في رمضان 2023

تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل

وقررت هيئة البريد المصري تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بجميع المنافذ خلال الشهر الفضيل؛ وذلك لمتابعة تقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوي الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية والحوالات والرسائل الفورية والطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

وتقدم الهيئة القومي للبريد حزم من الخدمات الحكومية الإلكترونية منها التموين والإسكان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمرور والشهر العقاري والسجل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى وتصل 170 خدمة مميكنة.

مواعيد عمل إدارات المناطق للبريد المصري

تبدأ مواعيد عمل إدارات شئون المناطق والمكاتب الرئيسية في رمضان من التاسعة صباحًا حتي الثانية عصرًا ما عدا يومي الجمعة والسبت، مواعيد العمل للموزعين البوسطة من التاسعة صباحًا حتى الثانية عصرًا ويوجد فترة مسائية تمتد حتى الساعة الرابعة مساء.

صرف معاشات شهر أبريل 2023

قسمت هيئة البريد المصري أصحاب المعاشات على 4 شرائح لمنع التكدس والتزاحم داخل المكاتب، حيث يبدأ موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023 للفئة الأولى الأقل من ألف جنيه يوميا السبت والأحد 1 و2 أبريل المقبل، على أن تستكمل الهيئة صرف المعاشات للفئة الثانية أكثر من ألف جنيه حتى ألفي جنيه يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل في حين يجري الصرف للفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من ألفي جنيه حتى 3 آلاف جنيه خلال يومي الأربعاء والخميس 5 و6 أبريل، في حين يتم الصرف لأصحاب المعاشات الأكثر من 3 آلاف جنيه يومي السبت والأحد 8 و 9 أبريل على أن يتم تخصيص يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 أبريل، لمن تخلف عن الصرف من أصحاب المعاشات.

وحددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدد المستفيدين من الزيادة بنحو 11 مليون مواطن بقيمة تصل 55 مليار جنيه شهريا في حين تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه على أن تتراوح قيمة صرف الزيادة بين 170 جنيهًا وبحد أدنى لـ1635 جنيهًا بحد أقصى.

مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2023

ووضعت الهيئة خطة لتحديث وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لمكاتب البريد، بما يتناسب مع احتياجات الدولة وتقديم خدمات مصر الرقمية، للتيسير على المواطنين وتوفير منصة رقمية عبر شبكة مكاتب البريد المنتشر على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي الودائع ومدخرات المصريين في هيئة البريد نحو 220 مليار جنيه.

وبلغ عدد مكاتب وفروع البريد على مستوي الجمهورية نحو 4400 مكتب في حين سجل متوسط عدد السكان المستفيدين من خدمات مكتب بريد واحد نحو 24.30 ألف نسمة وسجل عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية نحو 939 ألف حوالة.

مواعيد عمل مكاتب البريد في شهر رمضان 2023

أرقام مكاتب البريد في شهر رمضان 2023

حددت الهيئة أرقام معينة لخدمة العملاء والمواطنين حيث يمكن الرد على كافة شكاوى المواطنين عبر الرقم 16789 أو 0020235315900 أو 08008002800 من خلال كول سنتر من مجموعة مميزة من الموظفين المدربين على تذليل العقبات أمام العملاء في كافة محافظات الجمهورية.