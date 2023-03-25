مصرع شخص صدمه قطار فى الشرقية

لقى شخص مصرعه، اليوم السبت، بعدما صدمته سيارة أثناء محاولته عبور الطريق أمام قرية بني صالح نطاق مركز بلبيس، محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول «عبدالمنعم س»، ٦٠ سنة، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة أثناء محاولته عبور الطريق ناحية قرية بني صالح في مركز بلبيس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.