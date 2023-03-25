السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص صدمه قطار فى الشرقية

قطار
قطار

لقى شخص مصرعه، اليوم السبت، بعدما صدمته سيارة أثناء محاولته عبور الطريق أمام قرية بني صالح نطاق مركز بلبيس، محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول «عبدالمنعم س»، ٦٠ سنة، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة أثناء محاولته عبور الطريق ناحية قرية بني صالح في مركز بلبيس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الحادث، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

قرية بني صالح مركز بلبيس محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

سيول وأمطار رعدية.. طوارئ بـ«الرى» للمواجهة

اليوم.. 38 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم على متنها 6 آلاف راكب

الأرصاد تحذر: أمطار جديدة وثلوج فى هذه المناطق اليوم

بينهم أجانب.. إصابة 5 أشخاص فى حادث «ميكروباص» بالغردقة

حبس متهم بترويج المواد المخدرة فى القطامية 4 أيام

أسعار الأسمدة فى الأسواق اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس