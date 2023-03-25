محكمة الجيزة تستكمل محاكمة «البلوجر لوشا» بتهمة خطف طفل

تنظر اليوم محكمة جنايات الجيزة، محاكمة البلوجر لوشا وتستمع لشهادة مجري التحريات، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضده في وقت سابق بالحبس لمدة 10 سنوات عقب اتهامه في قضية خطف.

وتعود البداية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على محمد عبد الحميد، الشهير بـ لوشا، الذي يبلغ من العمر 36 عامًا، في إحدى الدوريات عقب تبيّن أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي قد صدر ضده في وقت سابق، على خلفية اتهامه في قضية قتل.

وعلى الفور تم ترحيل البلوجر لوشا إلى تخشيبة الجيزة، ومن ثم إلى قسم شرطة الهرم؛ وذلك من أجل تنفيذ حكم الحبس الصادر ضده في قضية الخطف.