حفلات فنية ونجوم غناء وإنشاد.. الخريطة الكاملة لبرنامج رمضان الثقافى

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "حرصنا من خلال برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان المبارك على الوصول بالخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لمختلف القرى والنجوع بالمحافظات".

وأضافت وزيرة الثقافة: "متبنين في ذلك استراتيجية تعمل على إتاحة الخدمة الثقافية لكل المصريين، وتُكرس جزءًا كبيرًا منها لخدمة المناطق المحرومة، والأشد احتياجًا للنشاط الثقافي، للتأكيد على أن الخدمة الثقافية حق لكل المصريين، وأن التراث والإبداع والفن هى الطريق الأكثر رسوخًا للحفاظ على الهوية الوطنية".

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اعتمدت برنامج أنشطة شهر رمضان المبارك لعام (2023م– 1444هـ)، والذي تُنفذه الوزارة من خلال قطاعاتها المتعددة بالمواقع الثقافية المختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تُنظم الوزارة، وللمرة الأولى، مجموعة فعاليات ثقافية وفنية بقرى ونجوع الـ6 أقاليم الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إضافة إلى برنامج خاص احتفاءً باختيار الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية 2023، والعديد من الفعاليات والأنشطة التي تقام في إطار احتفالات وزارة الثقافة بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر، إلى جانب سلسلة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية بقرى ونجوع "حياة كريمة" تقيمها المكتبات المتنقلة، التابعة لمكتبات مصر العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعديد من الورش التدريبية والفنية.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتزامن مع شهر رمضان، تُقام عدد من الندوات منها ندوة "الحماية التشريعية للمرأة"، "نماذج مصرية ناجحة"، "المرأة والثقافة الرقمية"، أمسية شعرية بعنوان "إبداعات المرأة الشعرية"، "معوقات المرأة المصرية في الإدارة"، "المرأة والمشهد الإبداعي الراهن"، فضلًا عن إقامة معرض بعنوان "إبداعات المرأة المصرية في الفن التشكيلي والعمارة"، كما يُقام معرض للكتاب المسرحي في بهو المجلس بمشاركة قطاعات الوزارة.

ونستعرض خلال السطور التالية؛ الخريطة الكاملة لبرنامج رمضان الثقافي..

https://drive.google.com/.../1zHomqPVY2PE.../view...