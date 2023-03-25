تعقد اليوم أولى جلسات محاكمة 7 متهمين من مستريحي أسوان، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم من أحد المواطنين بأسوان.

وتضمن قرار الإحالة في القضية 24010 لسنة 2022 مركز إدفو كلا من (عوض. ا. ع)، و(أحمد. ع. خ)، و(خميس. ا. س)، و(كارم. ب. ع)، و(رمضان. ا. ا)، و(بهاء. إ. ا)، و(أحمد. م. ص) من الكلح.

وكانت التحريات كشفت أن المتهمين اشتركوا في الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم من المجني عليه (ع. م. ص) وقاما بالنصب والاستيلاء على أمواله من خلال إيهامه باستثمار أمواله في مجال التجارة مقابل حصوله على أرباح، وحينما شعر الموطن بالنصب، ورفضوا رد المبلغ المالي له، وتم تحرير محضر رقم 10614 لسنة 2022 إداري إدفو.