إصابة 10 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالفيوم

أصيب 10 أشخاص بينهم 4 أطفال، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة/ أسيوط» الصحراوي الغربي، بنطاق مدينة الفيوم الجديدة، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة-أسيوط" الصحراوي الغربى، قد شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص.

وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.