مصر تتصدر الوجهات السياحية الشعبية للبريطانيين فى 2023

قالت تقارير بريطانية إن مصر باتت وجهة شعبية للسياح البريطانيين، لا سيما وأن زيارة بلد الفراعنة باتت ذات ميزانية مناسبة تماما ومنخفضة التكلفة بالنسبة للسياح البريطانيين في العام الحالي 2023.

زيارة مصر منخفضة التكلفة

وقالت صحيفة "إكسبرس أند ستار" البريطانية، إن السياح البريطانيين حريصون الآن على تجنب الارتفاع الكبير في الأسعار لا سيما مع انخفاض قيمه الجنيه الإسترليني مقابل العديد من العملات الأخرى وارتفاع أسعار المنتجعات السياحية حول العالم.

وقالت شركة Post Office Travel Money البريطانية والمعنية بسوق السفر والرجلات، إن السياح في المملكة المتحدة يدفعون المزيد مقابل نفقات مثل الوجبات والوجبات الخفيفة والمشروبات وكريم الشمس وطارد الحشرات في مواقع مثل كوستا ديل سول بإسبانيا، مرماريس، تركي، أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية، وفوكيت وتايلاند ولكن مصر الأمر مختلف تماما.

وقالت الصحيفة إن الإقامة في منتجعات شرم الشيخ تعتبر منخفضة التكلفة مقارنة بالعديد من المنتجعات حول العالم، واعتبرت الصحيفة أن تكلفة الوجبات الخفيفة في مصر مناسبة تماما للسائح البريطاني، كما أن تكلفة تناول الطعام في المطاعم المختلفة مناسبة تماما للسياح البريطانيين أيضا، واعتبرت الصحيفة أن مصر تشهد زيادة كبيرة في شعبيتها لدى السائح البريطاني.

التايمز: مصر وجهة سياحية مفضلة لقضاء العطلات

وقالت صحيفة التايمز البريطانية، إن مصر باتت وجهة سياحية مثيرة للبريطانيين لقضاء العطلات، ورغبتهم في الذهاب إلى وجهات سياحية مشمسة.

وأضافت، أن مصر وجهة سياحية مميزة بالنسبة للسائح البريطاني، لا سيما وقد تراجع الجنيه المصري بنسبة 43% مقابل الجنيه الإسترليني في الأشهر الستة الماضية، ما جعل مصر وجهة ومكانًا بارزًا من حيث القيمة.

ووفقا لآخر الإحصائيات، فإن البريطانيين الذين يزورون مصر سيدفعون الآن 17.5% وهي نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي.