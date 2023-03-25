السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تتصدر الوجهات السياحية الشعبية للبريطانيين فى 2023

شرم الشيخ
شرم الشيخ

قالت تقارير بريطانية إن مصر باتت وجهة شعبية للسياح البريطانيين، لا سيما وأن زيارة بلد الفراعنة باتت ذات ميزانية مناسبة تماما ومنخفضة التكلفة بالنسبة للسياح البريطانيين في العام الحالي 2023.

زيارة مصر منخفضة التكلفة

وقالت صحيفة "إكسبرس أند ستار" البريطانية، إن السياح البريطانيين حريصون الآن على تجنب الارتفاع الكبير في الأسعار لا سيما مع انخفاض قيمه الجنيه الإسترليني مقابل العديد من العملات الأخرى وارتفاع أسعار المنتجعات السياحية حول العالم.

وقالت شركة Post Office Travel Money البريطانية والمعنية بسوق السفر والرجلات، إن السياح في المملكة المتحدة يدفعون المزيد مقابل نفقات مثل الوجبات والوجبات الخفيفة والمشروبات وكريم الشمس وطارد الحشرات في مواقع مثل كوستا ديل سول بإسبانيا، مرماريس، تركي، أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية، وفوكيت وتايلاند ولكن مصر الأمر مختلف تماما.

وقالت الصحيفة إن الإقامة في منتجعات شرم الشيخ تعتبر منخفضة التكلفة مقارنة بالعديد من المنتجعات حول العالم، واعتبرت  الصحيفة أن تكلفة الوجبات الخفيفة في مصر مناسبة تماما للسائح البريطاني، كما أن تكلفة تناول الطعام في المطاعم المختلفة مناسبة تماما للسياح البريطانيين أيضا، واعتبرت الصحيفة أن مصر تشهد زيادة كبيرة في شعبيتها لدى السائح البريطاني.

txt

وزير السياحة: 272 مليون سائح يرغبون فى زيارة مصر

التايمز: مصر وجهة سياحية مفضلة لقضاء العطلات

وقالت صحيفة التايمز البريطانية، إن مصر باتت وجهة سياحية مثيرة للبريطانيين لقضاء العطلات، ورغبتهم في الذهاب إلى وجهات سياحية مشمسة.

وأضافت، أن مصر وجهة سياحية مميزة بالنسبة للسائح البريطاني، لا سيما وقد تراجع الجنيه المصري بنسبة 43% مقابل الجنيه الإسترليني في الأشهر الستة الماضية، ما جعل  مصر وجهة ومكانًا بارزًا من حيث القيمة.

ووفقا لآخر الإحصائيات، فإن البريطانيين الذين يزورون مصر سيدفعون الآن 17.5% وهي نسبة أقل مقارنة بالعام الماضي.

txt

خبير سياحى يوضح جهود الدولة المتواصلة لتنشيط السياحة

مصر البريطانيين وجهه زيارة محمد حمدى زكى المملكة المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

المشدد 3 سنوات لعامل نظافة تعدى على سيدة بمدينة نصر

أخبار الظهيرة|«الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية.. والحكم على شيرين عبدالوهاب فى قضية «روتانا»

مواعيد عمل البريد المصري في رمضان 2023

وزيرة التضامن: الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين

تقرير: رفع الفائدة سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكى

مصدر بـ«التعليم»: استبعاد مدير مدرسة المرج للغات بعد تعديه على طالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون