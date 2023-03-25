السويد تتبرع بمعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار

وافق البرلمان السويدى، على التبرع بمعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 550 مليون دولار.

وأعلن البرلمان السويدي - في بيان، على موقعه الإلكتروني- أنه يمكن للحكومة السويدية تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية بحد أقصى 6.2 مليار كرونة سويدية (حوالي 550 مليون دولار) وستشمل المساعدات الدبابات وأنظمة المدفعية آرتشر وروبوت 97 وذخيرتهما، وبالإضافة إلى ذلك، قد تقرر السويد بيع 14 نظام مدفعية آرتشر إلى المملكة المتحدة.

وتم تضمين اقتراح تقديم الحزمة الحادية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا في تعديلات إضافية على الميزانية السويدية لعام 2023.

يذكر أنه في 8 فبراير الماضي، وافق البرلمان السويدي على التغييرات في ميزانية الدولة وبالتالي، سيتم تقديم مساعدة عسكرية قياسية لأوكرانيا بقيمة 4.3 مليار كرونة سويدية (حوالي 406 ملايين دولار).