السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين تحث الولايات المتحدة على وقف سلوكها الاستفزازى فى بحر الصين الجنوبى

بحر الصين
بحر الصين

حثت وزارة الدفاع الوطنى الصينية، الولايات المتحدة، على وقف سلوكها الاستفزازى بعد أن تجاوزت مدمرة صواريخ موجهة أمريكية المياه الإقليمية للصين قبالة جزر شيشا مرة أخرى اليوم.

 

وقامت قيادة المسرح الجنوبى لجيش التحرير الشعبى الصينى بتعقب ورقابة المدمرة الأمريكية (يو إس إس ميليوس) وفقًا للقانون وأخبرتها بالابتعاد، حسبما صرح تان كه في، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).


وقال "تان" إن التدخل قوض بشكل خطير السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي وانتهك بشدة سيادة الصين وأمنها وكذلك القانون الدولي، محذرًا من عواقب وخيمة إذا واصل الجانب الأمريكي استفزازه.


وأضاف أن "جيش التحرير الشعبي الصيني سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الصين الوطنية وأمنها بحزم، وكذا السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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