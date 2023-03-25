السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حلمى بكر: «حزين على حال الأغنية فى بلدنا»

حلمي بكر
حلمي بكر

قال الموسيقار حلمي بكر إن بداية هزيمتنا الغنائية بدأت بـ "سلامتها أم حسن، وكراكشندي، وحبه فوق وحبة تحت". 

وأضاف حلمي بكر، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” عبر فضائية “صدى البلد”، أن عدوية صوت عظيم، لكن المفردات الجديدة التي أدخلها على مجتمعنا لا يجب أن تكون على هذا النحو، فمصر أم الغناء، معقًبًا: "مصر شوقي، مصر حافظ إبراهيم، مصر مأمون الشناوي، حتى جيل الأبنودي".

وتابع: "فجأة نلاقي علي كفتة، وإبراهيم بتنجان، وإبراهيم شبشب، مين اللي مسؤول عن كل ده؟ أنا زعلان على الأغنية في بلدنا".

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