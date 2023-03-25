السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أزمة عمرها 7 سنوات.. «حلمى بكر» يروي تفاصيل وعكته الصحية الأخيرة

الموسيقار حلمي بكر،
الموسيقار حلمي بكر،

قال الموسيقار حلمي بكر إن الشعب المصري شعب طيب جدًا جدًا، لكن ملحقاته سيئة جدًا، معقبًا: "من يسيء إليه منه فيه". 

وكشف الموسيقار حلمى بكر خلال لقائه الخاص مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تفاصيل الوعكة الصحية التي مر بها مؤخرًا.

وقال: "بقالي 7 سنين في ظروف مالهاش علاقة بالفن، وعايز أشتكي لحد، وفي الآخر قولت مش هشتكي،أنا هقف، ولما وقفت وقعت، وروحت المستشفى".

وتابع: “لو وريتك شنطة الدواء هتصدمك، دي أول مرة أتعب فيها التعب ده”.

وأردف:" لما كانوا يقولوا عبدالوهاب يعاني، كنت تلاقيني فوق دماغه، كان يقولي يا واد إنت، حد جايلك، أقوله لا، فيقولي أنا جايلك، ونقعد لغاية الساعة 11.5 ليلًا، في حوار حول الموسيقى، وفي يوم قولتله إنت بتعمل أغاني ومش عايز تغني ليه، قالي إديني جمهور وأنا أغني".

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