السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مُشيدًا بمسلسل «الصفارة».. عمرو سلامة: «إنتاج رمضاني مميز»

الصفارة
الصفارة

أعرب المخرج عمرو سلامة، عن إعجابه بالعديد من الأعمال الفنية ضمن السباق الرمضاني 2023، ومن بينها مسلسل “الصفارة”، وأغنية دنيا سمير غانم، والإعلان الذي شاركت فيه أسرة اللاعب محمد صلاح. 

وكتب “سلامة” عبر حسابه على “فيس بوك”: "أغنية عسيلي وحمزة نمرة، أغنية دنيا سمير غانم، عيلة محمد صلاح، الحلقة الأولى من الهرشة السابعة، الحلقة الأولى من الصفارة، واضح إن في مجهود محترم وصورة حلوة وجودة مميزة في أعمال ثانية كمان، من أول يومين واضح إنه هيكون إنتاج رمضاني مميز".

 

وأشادت الناقدة الفنية، دعاء حلمي، بمسلسل الصفارة لأحمد أمين، والكبير أوي الجزأ السابع للفنان أحمد مكي، كما أعربت عن ميلها للمسلسلات الجادة، مثل سوق الكانتو، عملة نادرة، سره الباتع، رسالة الإمام.

 

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