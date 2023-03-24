الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعطيل الدراسة بمدارس القليوبية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة بسبب
تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تعطيل الدراسة غداً السبت الموافق 25 مارس 2023 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، التي تعمل يوم السبت (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية. 

واوضح المحافظ، أنه يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

وشهدت محافظة القليوبية انتشار ظاهرة البرق والرعد في سماء مدن وقرى المحافظة مساء اليوم الجمعة، وسط سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة علي بعض الأنحاء.

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وائل لطفي

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