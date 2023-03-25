أمين اتحاد الصحفيين العرب: الأزمة فى فرنسا تتجه نحو حائط مسدود

قال علي المرعبي، أمين اتحاد الصحفيين العرب، إن الأزمة في فرنسا اتجهت نحو الحائط المسدود، وذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإقرار قانون رفع سن التقاعد بالطرق التشريعية.

وأضاف أمين اتحاد الصحفيين العرب، خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج “هذا المساء” بفضائية القاهرة الإخبارية، أن إصرار الرئيس الفرنسي على إقرار رفع سن التقاعد أمام رفض شعبي كبير لهذا الموقف، لافتا إلى أن هناك عنفا متبادلا بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة، حيث إن المتظاهرين الذين قاموا بأعمال الشغب هم فئة قليلة من اليسار المتطرف.

وأوضح أمين اتحاد الصحفيين العرب، أن الغالبية من المتظاهرين تقودهم النقابات العمالية الرصينة والجادة، لافتاً إلى أن الغالبية من المتظاهرين التي تقوده النقابات العمالية الرصينة والجادة، كانت تمر بسلام، وبدون أي أعمال عنف وشغب، وهناك شوارع معينة في باريس تم الاعتداء على ممثلين النقابات من قوات مكافحة الشغب دون أي مبالغة.

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي يمر بموقف محرج هو وحكومته، بسبب التعنت والإصرار على تمرير المشروع رغم أن أحدث استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 80% من الفرنسيين يعارضون المشروع.