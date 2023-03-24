إصابة شخصين صدمتهما سيارة خلال عبور الطريق بالمقطم

أصيب شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بمنطقة المقطم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بإصابة شخصين صدمتهما سيارة أعلى الطريق بمنطقة المقطم.

وتبين أنه أثناء عبور شخصين الطريق بمنطقة المقطم صدمتهما سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابتهما بكسور وكدمات، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.