الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادي يكشف تأثير تراجع الأسهم الأوربية علي الغرب

انخفاض الأسهم الأوربية
انخفاض الأسهم الأوربية علي الاقتصاد الغربي

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، أثر انخفاض الأسهم الأوربية علي الاقتصاد الغربي. 

وقال “جاب الله” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه من الطبيعي تراجع القيم النقدية للأسهم الأوربية وما يرتبط بها من مؤسسات وبنوك.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ذلك أمرًا طبيعيًا ارتبط بحالة الاضطراب التي حدثت مؤخراً في عدد من البنوك الأمريكية وما أعقبها من البنك السويسري.

وأشار إلى أن البنوك في الأساس تبحث عن مقترض وليس عن مودع فقط، موضحاً أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة لهذا القدر من المستويات القياسية يؤدي إلى تشكك المتعاملين مع البنوك.

 وأوضح ان هذه البنوك من الممكن ان تجد مقترضين بكفاءة في ظل خسائر تواجه قطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات الاقتصادية ارتباطاً بما تقوم به البنوك المركزية من ارتفاع اسعار الفائدة لامتصاص التصخم الذي يضرب الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.

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