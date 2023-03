«سره الباتع».. سر تسمية «شطانوف» أول قرية تصطدم بالحملة الفرنسية

رصد أحداث مسلسل "سره الباتع" صراعًا تاريخيًا بين المصريين وجنود الحملة الفرنسية داخل قرية "شطانوف" بمحافظة المنوفية، وظهر في أحد مشاهد الحلقة الثالثة من المسلسل، الجنرال نابليون بونابرت الذي يجسد شخصيته الفنان أيمن الشيوي، وهو يحاول إقناع أهل القرية بتسليم راية البلاد له.

وفي اللقاء الذي جمع بين بونابرت وأهالي قرية "شطانوف"، قال لهم الجنرال الفرنسي إنه جلب العلماء إلى مصر لتحقيق النهضة في البلاد، ولينقذهم من خطر المماليك، مؤكدًا أن السبب الرئيسي لمجيئه إلى مصر هو سعيه لنصرة الإسلام.



سر اسم “شطانوف”

قرية "شطانوف" هي إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، كانت تُسمى في الماضي "كفر شندي"، حتى احتلها الفرنسيون في عام ١٧٩٨ وطردوا المماليك منها، وعثروا حينها على قلعة مملوكية قدمية، ليقوموا بتطويرها حتى تصبح صالحة للإقامة.

في ذلك الوقت، قرر الفرنسيون تسميتها "شاتو نيف"، وتعني القلعة الجديدة، لكن اسم "شطانوف" كان هو المتداول بين أهالي القرية، وكان ذكر كتاب القاموس الجغرافي لمصر أن قرية "شطانوف" اسمها القبطى "Schentonoufi"، لافتا إلى أنها وردت فى كتابات القبط تحت اسم "شنتوف".

قرية "شطانوف" في منتصف التسعينيات

قصة المسلسل

مسلسل "سره الباتع" عملًا تاريخيًا يوثق فترة مهمة في حياة المصريين أثناء فترة الاحتلال الفرنسي، وذلك عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وتدور أحداثه بين زمنين (العصر الحالي، وعصر الحملة الفرنسية 1798)، ويظهر في بداية حلقاته الفنان أحمد فهمي، وهو يحاول كشف سر مقام السلطان حامد المتواجد بقرية "شطانوف".

ويتبين من خلال أحداث المسلسل الأولى أن صاحب المقام له دور كبير في مقاومة الاحتلال الفرنسي على مصر، وبالأخص داخل قرية "شطانوف"، التي أشعلت ثورة الفلاحين ضد بونابرت وأعوانه.



مواعيد العرض

يذاع مسلسل "سره الباتع" عبر شاشة قناة ON وON Drama يوميا في شهر رمضان المبارك، حيث يعرض في تمام الساعة 7:30 مساءعبر شاشة قناة ON ويعاد في تمام الساعة 12 صباحا فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة 11:30 مساء ويعاد في تمام الساعة الثانية صباحا.

ويشارك في المسلسل الفنان أحمد السعدني والفنان أحمد فهمي والفنانة ريم مصطفى والفنانة حنان مطاوع والفنان حسين فهمي والفنان محمود قابيل.