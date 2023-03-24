الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة الثانية من «الكتيبة 101».. قوافل طبية استخدمها الارهابيون في تجارة البشر

الكتيبة 101
الكتيبة 101

رصدت الحلقة الثانية من مسلسل “الكتيبة 101” الضوء على قضية الإتجار بالبشر التي مارستها العناصر الإرهابية في شمال سيناء مستغلة القوافل الطبية لتكون ستار لهذه التجارة المحرمة دوليًا.

وكشفت الحلقة الثانية كواليس اندساس بعض العناصر الإرهابية داخل “قوافل طبية” مُصطنعة وتقديم أنفسهم على أنهم أطباء، ومن ثم القيام بالإتجار في البشر بهدف تجارة الأعضاء وغيرها من الأنشطة الغير مشروعة.    

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل “الكتيبة 101”، بعرض ملحمة القوات المصرية في مواجهة الهجوم  على كمين “كرم القواديس” على يد العناصر الإرهابية.

وعرض المسلسل محاولات العناصر الإرهابية لتعطيل قوات إنقاذ القانون والإسعاف من نجدة المصابين لترتفع أعداد الضحايا من الجنود.

وانتهت حلقة أمس، بعرض اختراق عناصر الجماعات الإرهابية كمين كرم القواديس، ومهاجمتهم الجنود أثناء تأديتهم الصلاة في عملية إرهابية خسيسة.  

ونفذ الهجوم على كمين كرم القواديس أثناء انشغال الجنود بالصلاة، من خلال سيارة مفخخة استهدفت بها الكمين وجميع أفراد تأمينه في الوقت الذي حاول بعض الجنود الأخرين المتواجدين في الخدمة التصدي لها، لكنها اخترقت الكمين وانفجرت.

وجاءت عملية اختراق كمين كرم القواديس في محاولة سريعة من الإرهابيين للرد علي نجاح عملية الكتيبة 101، بالسيطرة علي مخزن أسلحة لهم كبير .

يُذكر أن كمين كرم القواديس قد حدث يوم 24 أكتوبر من عام 2014 مستهدفًا نقطة التفتيش العسكرية في منطقة كرم القواديس قرب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

ويعرض مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، وذلك باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر التي شهدت تمركز للإرهاب في مصر وهي "سيناء".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 الاتجار بالبشر سيناء قوافل طبية كمين كرم القواديس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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