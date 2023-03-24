«تمرة علي الأذان».. شباب أسيوط يُطلقون حملة لإفطار الصائمين (صور)

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، مبادرة "تمرة علي الاذان" مع بداية شهر رمضان المعظم، انطلاقا من الدور المجتمعى لمراكز شباب أسيوط لتوعية المارة على الطريق بعد الاستعجال وتقديم وجبة خفيفة.

وبدأت المبادرة من داخل مركز شباب أبنوب بمشاركة أعضاء أندية التطوع بالمركز، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،وتوجيهات دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ومتابعة عادل فؤاد وكيل المديرية للشباب.

وتعتمد فكرة المبادرة على إعداد وجبة سريعة مكونة من "تمر، عصير، مياه" يشارك فى تجهيزها أعضاء أندية التطوع، الجوالة، مراكز شباب مصر بمراكز الشباب قبل آذان المغرب ثم توزيعها قبل الآذان على المارة فى الطريق وتوعيتهم بخطورة السرعة التي قد تؤدي إلي حدوث حوادث ،وذلك على مدار ثلاثون يوما بنهاية الشهر الكريم.

من جانبه، أشاد علاء جاد، دكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بالمبادرة والقائمين عليها وأهدافها المجتمعية النبيلة والتى تحقق رؤية الوزارة فى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز للخدمة المجتمعية تشارك فى تقديم الخدمة لأفراد المجتمع ، كما لفت الى ضرورة تكثيف البرامج والأنشطة داخل مراكز الشباب خلال شهر رمضان الكريم ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.