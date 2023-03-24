بايدن أمام البرلمان الكندي: «كندا أفضل شريك للولايات المتحدة»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العلاقة بين أمريكا وكندا تصل إلى الصداقة.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس النواب الكندي، ونقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة، إن %88 من الأمريكيين راضون عن الكنديين.

وأشار إلى أن هناك رغبة مشتركة في الوحدة والحرية بين أمريكا وكندا، موضحاً أنه يمكن للشعب الكندي الاعتماد على الولايات المتحدة.

وأكد أن كندا حليف موثوق للولايات المتحدة ومصيرنا مشترك، متابعاً:"نعمل على استمرار سلاسل الإمداد في كندا وأمريكا الشمالية".