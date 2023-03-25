«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تقدم عرضا مغريا لسلوفاكيا بشأن إرسال ميج ـ 29 لأوكرانيا

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن تقديم أمريكا عرضًا مغريًا لسلوفاكيا، باستبدال طائرات مقاتلة "طراز ميج ـ 29"، مُقابل مروحيات عسكرية.

واستعرض التقرير أن أمريكا تقدم عرضًا مغريًا لسلوفاكيا، لإرسال 13 طائرة مقاتلة من "طراز ميج ـ29" لكييف، مقابل حصول سلوفاكيا على مروحيات عسكرية، بسعر مخفض للغاية وبالتقسيط.

وأوضح التقرير أن القيمة الفعلية للصفقة تتجاوز مليار دولار، ويُمكن لسلوفاكيا أن تحصل عليها بنحو 340 مليون دولار، يتم دفعها في فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أعوام، مشيرًا إلى أن العرض يشمل 12 مروحية جديدة، مع ملحقات وتدريب طيارين وتقنيين، إضافة إلى أكثر من 500 صاروخ.

واختتم أنه بعد موافقة سلوفاكيا على إرسال المقاتلات إلى أوكرانيا، ستصبح سلوفاكيا ثاني بلد في "الناتو" بعد بولندا، تزود أوكرانيا بطائرات منذ الحرب الأوكرانية الروسية.