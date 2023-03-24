وردت فى الحلقة 2 من «الكبير أوي 7».. التفاصيل الكاملة لأغنية ليل يا أبو الليالي (فيديو)

غنى الكبير أوي “أحمد مكي” أغنية "ليل يا أبو الليالي .. ليلك ما له نهار" في المشهد الذي جمعه بزوجته مربوحة وهو يتحدث مع سناء عبر الهاتف.

وأغنية ليل يا ابو الليالي هي واحدة من الأغاني الشهيرة جدا في فترات الثمانينات والتسعينات في صعيد مصر، وغناها الكثيرون نظرا لشهرتها وفي التقرير التالي نرصد أهم من قاموا بغنائها.

الريس متقال

كل الأدلة تؤكد أن الريس متقال هو أول من قام بأداء أغنية ليل يا أبو الليالي ليلك ماله نهار، وعرف الصعيد الأغنية من خلاله، لكن الأكيد أنها من الموروث الجنوبي، وأن كل من قاموا بغناءها بعد ذلك كانوا يضيفون إليها، لكن الريس متقال هو أول من عرف بها واشتهرت بقوة عنه.

بحر أبو جريشة

نجم التسعينات بحر أبو جريشة قام بأداء الأغنية أيضًا وبنفس اللحن، ولأن أبو جريشة كان شهيرا وله صوت رخيم جدا فقد انتشر أنه أول من قام بغناء ليل يا أبو الليالي والحقيقة أن متقال سبقه كثيرا في الأغنية.

حميد الشاعري

الملحن حميد الشاعري قام بغناء ليل يا أبو الليالي أيضًا مستفيدا من القطاع العريض الذي يحب الأغنية، وشهدت أغنية حميد الشاعري استقبالا حافلا أيضًا في ذلك الوقت، وقام حميد الشاعري بتطوير اللحن وأضاف له العديد من المؤثرات أيضًا.

فوزي الجمل

كما قام المطرب الإسماعيلاوي فوزي الجمل بغناء ليل يا أبو الليالي في ألبومه “صباحين وحتة”، وفوزي الجمل قام غناء العديد من الأغنيات الشعبية منها “يارب إحنا الكل عبيدك”، “شك شك مرزوقه”، “آخر مرة ياغزال”،"أديك تقول ماخدتش".

واشترك بالظهور والغناء فى السينما المصرية عندما غنى أغنية: "رشوا الملح ع العروسين" فى فيلم "ليلة القبض على فاطمة"١٩٨٤، كما ظهر أيضاً فى فيلم "إمرأة تحت الاختبار"١٩٨٦.

كما قام العديد والعديد بغناء الأغنية ومنهم حمدي بتشان وغيرهم..

أما عن كلمات أغنية ليل يا ابو الليالي فتقول

لييلى يا ابو الليالى

ليلك مالو نهار

اه يا لييلى يا ابو الليالى

ليلك ما لو نهار

يا خفيف الروح يا منى عينى

عقلى وين ما تروح

ما انت نور عينى

كيف بتنسى العهود

والله واحلى الوعود

من عيون سهرانة

دايرة تحكيلك

من قليب مجروح

ماشي يشكيلك

كيف وضاعت امالو

والله وايه جرالو

ليل يا ابو الليالي

ليلك ماله نهار

يا غريب الدار يا محيرنى

كل يوم فى حال يا معذبنى

اه يا نبع الحنان

كيف تنسى بس اللي كان

اه يا ابو الليالى