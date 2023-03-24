الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحلقة 2 مسلسل الكتيبة 101.. نجاة ضباط من حادث كرم القواديس

مسلسل الكتيبة 1010
مسلسل الكتيبة 1010 الحلقة 2

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل الكتيبة 101 على قناة أون، وشهدت الحلقة في بدايتها أحداثا مثيرة، بدأت بملخص سابق للحلقة الأولى والتي انتهت عند استهداف كمين كرم القواديس.

وظهر في بداية الحلقة حطام الكمين بعد استهدافه على يد عناصر إرهابية ونجاة بعض الضباط من الكمين، بينما ظهر الشهداء جراء العمل الإرهابي.

وقام أحد الضباط الناجين من الكمين بالمناداة على العمليات وإخطارهم بما حدث في الكمين.

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ومسلسل "الكتيبة 101" يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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