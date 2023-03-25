السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التنفيذية لترميم الآثار: قريبا البدء بمشروع ربط المتحف المصرى الكبير بالأهرامات

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية وترميم الآثار، إن المتحف المصري الكبير ليس لعرض الآثار فقط، حيث يوجد قاعة للأطفال، كما انه يوجد مكان مخصص لمحاكاة الواقع الافتراضي، وهذا المكان يستطيع من خلاله المواطن الاطلاع على حياة المصري القديم. 

المتحف المصري الكبير 

وأكد الدكتور عيسى زيدان، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المتحف المصري يقع على مساحة حوالي ١١٧ فدان أي ٥٠٠ ألف متر مربع، لذا تم مراعاة الكثير من الأمور عند التصميم مثل تخصيص مساحات خارجية وداخلية للزوار من أجل الاستراحة و الاستمتاع بالعرض المتحفي للآثار. 

ربط المتحف بالأهرامات

وأضاف في حديثه، أنه في القريب العاجل سيتم الإعلان عن مشروع الربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات من خلال ممشى سياحي على أعلى مستوى.

وتابع: "كنت فاقد الأمل في أن يتم إنشاء المتحف المصري الكبير، خاصة وأن نسبة الإنجاز كانت ضئيلة بصورة كبيرة، ولكن جاء توجيه من الرئيس السيسي بتكليف الهيئة الهندسية تولي أمور المتحف، لذا في خلال ثلاث سنوات قفزت نسبة الإنجاز من ١٦٪ إلى ٩٢ ٪".

عيسى زيدان التنفيذية لشؤون الآثار اكسترا نيوز المتحف المصري الكبير الربط بين المتحف والأهرامات

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التنفيذية لترميم الآثار: قريبا البدء بمشروع ربط المتحف المصرى الكبير بالأهرامات

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